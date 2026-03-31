Durante il torneo di Miami, la giocatrice che rappresenta una delle principali sfidanti di Gauff nel circuito ha eliminato quest'ultima in un incontro che ha concluso il percorso della statunitense nel torneo. La partita si è conclusa con la vittoria della tennista avversaria, interrompendo così le possibilità di Gauff di proseguire nel torneo.

"> Sabalenka Estrompe le Speranze di Gauff al Miami Open. Il percorso di Coco Gauff al Miami Open si è interrotto sabato scorso, quando ha affrontato Aryna Sabalenka nella finale. La giovane tennista americana, attualmente al terzo posto nel ranking mondiale, ha subito una sconfitta con il punteggio di 6-2, 4-6, 6-3. Questo match ha messo in luce le sfide che Gauff deve affrontare, specialmente quando si tratta di top player come la Sabalenka. Sabalenka non ha solo vinto il titolo, ma ha ottenuto un risultato che la colloca tra le grandi del tennis femminile: è diventata la quinta donna nella storia a conquistare il ‘Sunshine Double’, un’impresa che sottolinea la sua straordinaria forma in questa stagione. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Coco Gauff: la chiave per superare Aryna Sabalenka secondo le indicazioni degli esperti.

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