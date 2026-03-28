Nella semifinale del torneo WTA di Miami, Aryna Sabalenka ha battuto Elena Rybakina in due set, ottenendo la sua seconda vittoria consecutiva contro la stessa avversaria in meno di due settimane. La finale tra Sabalenka e Coco Gauff è prevista per il 28 marzo alle ore 20:00, con quote e pronostici già disponibili per gli appassionati.

In semifinale, Aryna Sabalenka ha conquistato la sua seconda vittoria consecutiva su Elena Rybakina in meno di due settimane, imponendosi in due set. Le prime due giocatrici del ranking mondiale si erano già affrontate in epiche battaglie al terzo set agli Australian Open e a Indian Wells, ma questo è stato un incontro molto più. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Pronostico e quote Aryna Sabalenka – Coco Gauff, Finale WTA Miami 28-03-2026 ore 20:00

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