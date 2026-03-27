Pronostico e quote Aryna Sabalenka – Coco Gauff Finale WTA Miami 28-03-2026

Nella semifinale del torneo WTA di Miami, Aryna Sabalenka ha ottenuto la sua seconda vittoria consecutiva contro Elena Rybakina, vincendo in due set. La finale è programmata per il 28 marzo 2026 e vedrà affrontarsi Sabalenka e Coco Gauff. Le quote e i pronostici indicano un equilibrio tra le due giocatrici in vista dell'incontro decisivo.

In semifinale, Aryna Sabalenka ha conquistato la sua seconda vittoria consecutiva su Elena Rybakina in meno di due settimane, imponendosi in due set. Le prime due giocatrici del ranking mondiale si erano già affrontate in epiche battaglie al terzo set agli Australian Open e a Indian Wells, ma questo è stato un incontro molto più. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Pronostico e quote Aryna Sabalenka – Coco Gauff, Finale WTA Miami 28-03-2026 Articoli correlati Pronostico e quote Aryna Sabalenka – Hailey Baptiste, WTA Miami 26-03-2026Aryna Sabalenka e Hailey Baptiste inizieranno la loro sfida non prima della mezzanotte italiana. Pronostico e quote Aryna Sabalenka – Elena Rybakina, semifinale WTA Miami 27-03-2026Aryna Sabalenka ed Elena Rybakina chiuderanno il programma sul campo centrale nella notte italiana tra martedì e mercoledì. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Aryna Sabalenka Temi più discussi: Pronostico e quote Aryna Sabalenka – Elena Rybakina, semifinale WTA Miami 27-03-2026; Pronostico Aryna Sabalenka - Elena Rybakina - WTA Miami; Pronostico e quote Aryna Sabalenka – Hailey Baptiste, WTA Miami 26-03-2026; Pronostico e quote Aryna Sabalenka – Hailey Baptiste WTA Miami 26-03-2026. Le dichiarazioni di Aryna Sabalenka prima della sfida con Elena Rybakina a MiamiLa tennista bielorussa affronterÃ ancora una volta la prossima numero due del mondo ... msn.com WTA Miami: troppa Sabalenka per Rybakina. Questa è una vita da sognoRybakina Sabalenka, Tennis - WTA | È una giocatrice fantastica - dichiara la bielorussa su Coco Gauff, prossima avversaria -. Con lei sai che devi giocare un colpo in più. Devi essere aggressiva ... ubitennis.com MIAMI FINALE WTA SABALENKA VS GAUFF La finale del WTA 1000 di Miami 2026 vedrà di fronte le due grandi protagoniste di questo inizio di stagione, Aryna Sabalenka e Coco Gauff. Sarà una battaglia tra la potenza pura della bielorussa e la straordina - facebook.com facebook Dopo il successo a Indian Wells Aryna Sabalenka è volata a Miami per giocarsi il Master 1000 della Florida Se dovesse vincerlo completerebbe il Sunshine Double, ovvero vincere Indian Wells e il Miami Open nella stessa stagione, impresa che è riuscita x.com