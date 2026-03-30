Aryna Sabalenka festeggia la vittoria al Miami Open contro Coco Gauff con un post su Instagram

Aryna Sabalenka ha vinto il Miami Open battendo Coco Gauff in finale. Dopo il match, ha pubblicato un post su Instagram per condividere la gioia della vittoria. La finale si è giocata su campi in cemento, con Sabalenka che si è imposta in due set. La vittoria rappresenta il suo primo titolo in questa manifestazione e una tappa importante nella sua carriera tennistica.

"> Aryna Sabalenka: Trionfo al Miami Open e il Dominio nel Tennis Femminile. Aryna Sabalenka ha rafforzato la propria posizione nel panorama del tennis femminile, vincendo il Miami Open contro Coco Gauff. Questo straordinario successo segna la realizzazione del Sunshine Double, un traguardo che invia un chiaro messaggio alle avversarie del WTA: la sua forza sta crescendo continuamente. Con tre titoli già conquistati in questa stagione, Sabalenka vanta un impressionante record di 23-1 nel 2026, elevandosi a 24 titoli WTA nella sua carriera. L’unica sconfitta è avvenuta contro Elena Rybakina, ma ha subito dimostrato la sua determinazione conquistando i trofei all’Indian Wells e al Brisbane International. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Aryna Sabalenka festeggia la vittoria al Miami Open contro Coco Gauff con un post su Instagram. Articoli correlati Pronostico e quote Aryna Sabalenka – Coco Gauff, Finale WTA Miami 28-03-2026In semifinale, Aryna Sabalenka ha conquistato la sua seconda vittoria consecutiva su Elena Rybakina in meno di due settimane, imponendosi in due set. Pronostico e quote Aryna Sabalenka – Coco Gauff, Finale WTA Miami 28-03-2026 ore 20:00In semifinale, Aryna Sabalenka ha conquistato la sua seconda vittoria consecutiva su Elena Rybakina in meno di due settimane, imponendosi in due set. Tutto quello che riguarda Aryna Sabalenka Temi più discussi: Sabalenka completa il Sunshine Double battendo Coco Gauff in finale; Aryna Sabalenka trionfa a Miami, Gauff sconfitta 2-1 in finale; Il sunshine doubles è realtà per Aryna Sabalenka: resiste a Gauff e conquista Miami; Tutti gli aggiornamenti sul tennis mondiale in diretta. A Indian Wells Aryna prende la sua rivincitaLa ventisettenne bielorussa conquista il suo primo titolo nel deserto californiano, vendicandosi della sconfitta subita da Rybakina all'Australian Open ... laregione.ch Le dichiarazioni di Aryna Sabalenka prima della sfida con Elena Rybakina a MiamiLa tennista bielorussa affronterÃ ancora una volta la prossima numero due del mondo ... msn.com Aryna Sabalenka completa la doppietta, Simone Bolelli e Andrea Vavassori aprono la strada. E il circuito manda un segnale chiaro - facebook.com facebook Che serata per Aryna Sabalenka (e Ash) x.com