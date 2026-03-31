Ciclone Erminio | freddo e neve Milano a +20°C e Venezia a +13°C

Il ciclone Erminio si sta spostando nel bacino del Mediterraneo, causando un peggioramento delle condizioni meteorologiche in Italia. Le regioni settentrionali stanno affrontando neve e temperature più basse, mentre alcune città del nord stanno sperimentando temperature molto elevate, fino a 20 gradi. Venezia registra una temperatura di circa 13 gradi, mentre le condizioni generali sono caratterizzate da piogge diffusesulle aree coinvolte.

Il ciclone Erminio sta entrando nel bacino del Mediterraneo, portando un’onda di freddo e piogge diffuse su tutto il territorio nazionale. Le temperature massime registrate oggi mostrano un quadro termico disomogeneo, con Venezia che tocca i +13°C mentre Milano raggiunge i +20°C. L’evento meteo si inserisce in una fase critica della settimana di Pasqua, dove l’instabilità diventerà predominante per le regioni del Centro-Sud entro le prossime ventiquattro ore. I dati indicano che la persistenza del minimo depressionario manterrà condizioni avverse fino a giovedì 2 aprile, quando si prevede un graduale attenuarsi dei fenomeni partendo dal Nord. La mappa termica: un’Italia divisa tra primavera ritardata e inverno tardivo. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ciclone Erminio: freddo e neve, Milano a +20°C e Venezia a +13°C Articoli correlati Torna il freddo: ciclone sull’Italia tra vento, pioggia e neveABBONATI A DAYITALIANEWS Brusco calo delle temperature e maltempo diffuso L’inverno torna a farsi sentire sulla penisola con l’arrivo di un ciclone... Ciclone artico sulle Marche: in arrivo neve a bassa quota e temporali con vento e freddoAncona, 24 marzo 2026 — Una giornata ancora stabile, quasi di transizione, prima di un deciso cambio di scenario meteorologico: nelle Marche prevale... Previsioni meteo, weekend al freddo a causa del ciclone artico: neve a bassa quotaL'arrivo della primavera non ha portato con sé le giornate soleggiate e le temperature in aumento che in tanti si aspettavano.