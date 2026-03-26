Torna il freddo | ciclone sull’Italia tra vento pioggia e neve

Un nuovo ciclone interessa l’Italia, portando un calo delle temperature e condizioni di maltempo diffuso. Sono previste piogge, vento forte e nevicate in alcune zone della penisola. L’arrivo del sistema meteorologico ha generato un drastico abbassamento delle temperature rispetto ai giorni precedenti. Le autorità meteo hanno emesso allerte per le aree più colpite dal maltempo.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Brusco calo delle temperature e maltempo diffuso. L’inverno torna a farsi sentire sulla penisola con l’arrivo di un ciclone che porterà un netto abbassamento delle temperature, forti venti e condizioni meteo avverse. Il peggioramento interesserà soprattutto le regioni del Centro-Sud, con piogge intense, rovesci, temporali e grandinate in estensione da Nord verso Sud. Al Nordest si registrerà il ritorno della neve anche a quote collinari, in alcuni casi fino alle zone costiere, mentre le Alpi di confine saranno interessate da nevicate più abbondanti. Neve anche al Centro-Sud e crollo termico. Il peggioramento sarà particolarmente marcato nelle regioni centro-meridionali, coinvolgendo il versante adriatico e la dorsale appenninica. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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