Le previsioni meteo indicano un weekend caratterizzato da temperature basse a causa di un ciclone artico. Venerdì sarà la giornata più instabile con possibili precipitazioni e neve a quote inferiori rispetto al solito. Nei giorni successivi si prevede un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche, con temperature in lieve aumento. La neve potrebbe interessare anche aree di pianura durante le ore più fredde.

L'arrivo della primavera non ha portato con sé le giornate soleggiate e le temperature in aumento che in tanti si aspettavano. Dopo un primo fine settimana della nuova stagione caratterizzato dal freddo in arrivo dai Balcani, anche il weekend che sta per iniziare si preannuncia segnato dal maltempo, in quello che secondo gli esperti sarà il colpo di coda dell'inverno. La giornata di giovedì 26 marzo è iniziata all'insegna del freddo, complice il passaggio sull'Italia di un ciclone d'aria fredda in arrivo dall'artico. Milioni di italiani si sono svegliati con temperature in netto calo rispetto ai giorni scorsi e... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Previsioni meteo, weekend al freddo a causa del ciclone artico: neve a bassa quota

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