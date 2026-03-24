Ciclone artico sulle Marche | in arrivo neve a bassa quota e temporali con vento e freddo

Da ilrestodelcarlino.it 24 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ancona, 24 marzo 2026 — Una giornata ancora stabile, quasi di transizione, prima di un deciso cambio di scenario meteorologico: nelle Marche prevale un tempo tranquillo, ma sarà soltanto una breve pausa prima dell’arrivo di una perturbazione fredda di origine artica destinata a riportare pioggia, vento forte e persino neve a quote collinari tra giovedì e venerdì. L’ultima estate al mare senza Bolkestein, all’asta oltre mille concessioni balneari: “Ma i bandi tutelino le imprese” Il peggioramento rapido con abbassamento delle temperature. Secondo le previsioni di 3bmeteo, il peggioramento sarà rapido e marcato, con la formazione di un ciclone freddo sull’Adriatico e un brusco abbassamento delle temperature che lungo il versante adriatico potrebbe superare i dieci gradi nel giro di poche ore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

ciclone artico sulle marche in arrivo neve a bassa quota e temporali con vento e freddo
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