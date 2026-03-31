Banche e fondi europei hanno investito oltre 27 miliardi di dollari in un’azienda tecnologica. Questa società, spesso al centro di discussioni pubbliche, è stata coinvolta in diverse controversie legali e di natura etica. Gli investimenti arrivano da istituzioni finanziarie di vari paesi europei, che hanno scelto di puntare su questa realtà senza grandi riserve.

I principali istituti bancari e gestori di patrimoni in Europa hanno moltiplicato nell’ultimo anno gli investimenti nella Palantir, l’azienda tecnologica statunitense, nonostante i suoi legami con gravi violazioni dei diritti umani. La Palantir fornisce servizi di analisi dei dati all’Ice, l’agenzia federale per l’immigrazione e il controllo doganale degli Stati Uniti, e all’esercito israeliano nei territori palestinesi. L’organizzazione umanitaria Amnesty international aveva già denunciato nel 2020 che l’azienda non rispettava gli standard internazionali, e la società di consulenza Msci le ha assegnato un punteggio di 2 su 10 in “libertà civili” e “diritti umani” in un recente rapporto di riferimento per gli investitori istituzionali di tutto il mondo. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - Chi investe nella Palantir senza farsi troppi scrupoli

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