criminali senza scrupoli lo stato si riprende 205 milioni di euro dei fratelli pellini per il disastro ambientale nella terra dei fuochi

Lo Stato ha confiscato 205 milioni di euro ai fratelli Pellini, accusati di aver causato un disastro ambientale nella Terra dei Fuochi. Il provvedimento, contenuto in un decreto di 291 pagine, definisce i fratelli come criminali senza scrupoli che hanno sfruttato le proprie competenze imprenditoriali per ottenere soldi facili. La confisca riguarda fondi ritenuti il frutto di attività illecite.

Lo Stato si è così riappropriato di quanto restituito due anni fa, per un vizio formale, agli imprenditori responsabili di uno dei peggiori disastri ambientali nella Terra dei Fuochi. La confisca è stata disposta dalla sezione misure di prevenzione del Tribunale di Napoli (presidente Teresa Areniello) per i fratelli Pellini, che operavano nel settore del recupero, smaltimento e riciclaggio di rifiuti urbani e industriali. Uno di loro era un carabiniere, fu sospeso dal servizio nel 2006. Il Gico del Nucleo della Polizia economica finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli ha messo i sigilli a 8 aziende tra Napoli, Frosinone e Roma, 224 immobili tra Napoli, Salerno, Caserta, Cosenza, Latina e Frosinone; 75 terreni; 70 rapporti finanziari, 72 auto, 3 barche e 2 elicotteri. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

