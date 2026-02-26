Chi è il ladro senza scrupoli che derubava i pazienti ricoverati in Poliambulanza

Le sue vittime preferite, purtroppo, erano i pazienti in degenza tra i vari reparti: ma non disdegnava nemmeno medici, infermieri e operatori. È stato arrestato dalla Squadra mobile della Questura il 50enne italiano colto in flagranza di reato dopo aver derubato alcuni pazienti e dipendenti dell'ospedale Poliambulanza di Brescia.Era stato avvistato dagli agenti, in borghese, ancora all'interno dell'ospedale: poi seguito mentre si dirigeva verso la fermata della metropolitana, ancora con la refurtiva in tasca. Quando gli agenti hanno provato a fermarlo, lui ha tentato di divincolarsi e scappare: non senza fatica è stato raggiunto e "placcato". 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

