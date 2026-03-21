Poggibonsi | allarme truffe! Malviventi senza scrupoli ‘colpiscono’ con una mail

A Poggibonsi si registra un aumento di truffe online attraverso email fraudolente. I criminali informatici inviano messaggi che si spacciano per istituti di credito, forze dell’ordine o corrieri, tentando di ingannare le persone e ottenere dati sensibili. Le autorità segnalano un incremento di questi tentativi di phishing, che sfruttano la paura e la confusione degli utenti.

E’ boom del phishing, l’imbroglio in cui i criminali informatici si spacciano per forze dell’ordine oppure per banche, poste, corrieri. A questo giro i malviventi colpiscono con una mail. Facendosi passare per polizia locale, senza specificare di quale comando e città, inviano messaggi per posta elettronica in cui si invitano le vittime turno a pagare una multa di 200, 300, e a volte anche 400 euro, per una fantomatica violazione amministrativa e a cliccare su un link per avere maggiori informazioni. Mail di questo tipo negli ultimi tre giorni sono arrivate a numerosi poggibonsesi, che hanno subito chiamato la polizia municipale del comando cittadino per avere spiegazioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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