Chi è uscito dal Grande Fratello ieri sera 30 marzo 2026 | un eliminato dopo un ritiro lite tra Mussolini e Volpe il riassunto

Ieri sera, lunedì 30 marzo 2026, è stato annunciato un nuovo eliminato al Grande Fratello durante la diretta condotta da Ilary Blasi. Al televoto si trovavano otto concorrenti, e il meno votato è stato eliminato. Durante la serata si sono verificati anche un ritiro e una lite tra due partecipanti, uno dei quali si è successivamente ritirato dalla gara.

Ilary Blasi ha chiuso il televoto durante la diretta e comunicato il verdetto con il nome del nuovo eliminato Chi è uscito dal Grande Fratello ieri sera, lunedì 30 marzo 2026? Al televoto c'erano ben otto concorrenti e il meno votato è stato eliminato. Ilary Blasi ha guidato la diretta affian. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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