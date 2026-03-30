Grande Fratello Vip 2026 riassunto puntata 30 marzo | Mussolini contro Volpe

Nella puntata del 30 marzo del Grande Fratello Vip 2026, condotto da Ilary Blasi con le opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici, si è verificato un confronto tra due concorrenti, uno dei quali ha espresso una critica nei confronti dell'altro. La trasmissione, trasmessa eccezionalmente di lunedì, ha visto anche altri momenti di tensione tra i partecipanti, con alcune discussioni animate e confronti diretti.

Sarah Toscano: "Divento attrice. Voglio unire recitazione e musica come Lady Gaga" Eccezionalmente di lunedì, su Canale 5 è andato in onda un nuovo appuntamento del reality show. Tutto quello che c'è da sapere Eccezionalmente di lunedì, il Grande Fratello Vip, reality show con Ilary Blasi alla conduzione e Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici come opinioniste, è ritornato in onda a distanza di pochi giorni dall'ultimo appuntamento. Tra tensioni tutte al femminile, che non sembrano placarsi, scontri aperti, prime complicità, ma anche sorprese ed eliminazioni, ecco tutto quello che c'è da sapere del quinto appuntamento trasmesso su Canale 5 lunedì 30 marzo. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Grande Fratello Vip 2026, riassunto puntata 30 marzo: Mussolini contro Volpe Articoli correlati Grande Fratello Vip 2026, riassunto puntata 27 marzo: GionnyScandal abbandona, Ibiza contro Blu, Mussolini immuneSu Canale 5 è andato in onda il quarto appuntamento (in diretta) del reality show. Grande Fratello Vip 2026, riassunto puntata 27 marzo: Calvario contro TodaroSu Canale 5 è andato in onda il quarto appuntamento (in diretta) del reality show. Grande Fratello Vip 2026, riassunto puntata 27 marzo: Calvario contro Todaro, GionnyScandal abbandonaSu Canale 5 è andato in onda il quarto appuntamento (in diretta) del reality show.