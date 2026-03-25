Ieri sera, il 24 marzo 2026, è andata in onda la terza puntata del Grande Fratello Vip, condotta da Ilary Blasi su Canale 5. Durante la serata sono stati annunciati i nominati e sono stati eliminati alcuni concorrenti attraverso il televoto. La conduttrice ha annunciato i risultati e ha concluso la prima fase di eliminazioni del programma.

Ilary Blasi è tornata in diretta tv su Canale 5 e ha chiuso il primo televoto eliminatorio del GF Vip 2026: ecco chi è uscito dalla Casa Primo eliminato al Grande Fratello Vip ieri sera, martedì 24 marzo 2026: scopriamo chi è uscito definitivamente dalla casa, che cosa è successo durante la t. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Chi è uscito dal Grande Fratello Vip ieri sera 24 marzo 2026 e i nuovi nominati, ecco il riassunto della terza puntata

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