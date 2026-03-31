Casa Artusi negli Usa con i sapori regionali

A Minneapolis si è conclusa una settimana dedicata alla cultura gastronomica italiana, con l’attenzione rivolta alla cucina regionale dell’Emilia-Romagna. L’evento è stato organizzato da Casa Artusi, che ha promosso il patrimonio culinario locale attraverso una residenza dedicata alla tradizione domestica. L’iniziativa ha coinvolto chef, appassionati e professionisti del settore, offrendo un approfondimento sulla cucina tipica di quella regione.

Si è conclusa a Minneapolis un’intensa settimana all’insegna della cultura gastronomica italiana, con protagonista Casa Artusi, che ha portato negli Stati Uniti il patrimonio culinario dell’ Emilia-Romagna attraverso una residenza dedicata alla tradizione domestica. Dal 25 al 30 marzo, negli spazi della scuola di cucina ’Cooks of Crocus Hill’, il pubblico americano ha potuto immergersi in un percorso fatto di lezioni pratiche, degustazioni e momenti conviviali guidato dallo chef Matteo Milandri. Un’occasione per scoprire non solo ricette e tecniche, ma anche i valori culturali che stanno alla base della cucina italiana, ispirata all’opera di Pellegrino Artusi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Casa Artusi negli Usa con i sapori regionali Articoli correlati Leggi anche: Casa Artusi, ripartono i corsi di cucina Casa Artusi, ecco la Comunità ScientificaCasa Artusi ha rinnovato il proprio Comitato Scientifico, che da oggi assume peraltro la denominazione di Comunità Scientifica. Casa Artusi, la cucina conquista il GiapponeDal cuore della Romagna fino a Tokyo: la cucina di Casa Artusi conquista il Giappone.