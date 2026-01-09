Casa Artusi ripartono i corsi di cucina

A Casa Artusi riprendono i corsi di cucina per il 2026, offrendo l'opportunità di approfondire i principi e le tecniche della tradizione romagnola e italiana. Un percorso dedicato a chi desidera conoscere meglio le caratteristiche di questo patrimonio culturale, attraverso lezioni pratiche e approfondimenti storici. I corsi sono pensati per tutti, dai principianti agli appassionati, e rappresentano un’occasione per scoprire la ricchezza della cucina locale.

Anno nuovo, corso nuovo. Con l'inizio del 2026 sono ripresi a pieno regime anche i corsi di cucina a Casa Artusi per apprendere i segreti di quel patrimonio dell'umanità che è (ora a tutti gli effetti) la cucina italiana, nello specifico quella romagnola. Chi si è già fatto un regalo potrà partecipare il13 gennaio all'analisi sensoriale e degustazione del tartufo bianco d'Alba i cui posti disponibili sono già al completo. Sold out anche la cucina per bambini e la panificazione che completano il mese di gennaio. Si tratta di corsi cult della scuola, che vengono riproposti durante l'anno, così come quello, anch'esso al completo, che apre il mese di febbraio" 'La sfoglia di una volta in tre serate' con le Mariette a fare da tutor.

