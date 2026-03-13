casa artusi la cucina conquista il giappone

Dal cuore della Romagna fino a Tokyo, la cucina di Casa Artusi fa il suo debutto in Giappice. La presentazione si è tenuta in un evento speciale, coinvolgendo chef e appassionati locali. Sono stati mostrati piatti tradizionali italiani, preparati secondo le tecniche di Casa Artusi, e sono state distribuite ricette e materiali informativi. L’iniziativa mira a promuovere la cultura gastronomica italiana nel paese asiatico.

Dal cuore della Romagna fino a Tokyo: la cucina di Casa Artusi conquista il Giappone. Anche quest’anno la tradizione gastronomica legata alla figura di Pellegrino Artusi è protagonista sulla scena internazionale grazie alla partecipazione alla fiera Foodex Japan, il più importante appuntamento asiatico dedicato al settore agroalimentare. La missione istituzionale promossa dalla Regione Emilia Romagna ha portato nella capitale giapponese un ricco programma di degustazioni, incontri e momenti di racconto dedicati alla Food Valley regionale, con Casa Artusi nel ruolo di protagonista della promozione culturale e gastronomica. All’apertura del padiglione dell’Emilia-Romagna hanno preso parte imprese e consorzi del territorio, operatori economici, importatori, giornalisti e influencer del settore food. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

