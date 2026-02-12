Casa Artusi ecco la Comunità Scientifica

Da oggi Casa Artusi ha un nuovo volto. La storica istituzione ha rinnovato il proprio Comitato Scientifico, che ora si chiama Comunità Scientifica. La decisione arriva in un momento di cambiamenti e vuole rafforzare il legame con studiosi e appassionati. La Comunità Scientifica sarà il punto di riferimento per approfondimenti e progetti legati alla cucina e alla tradizione gastronomica. Nessuna grande festa, solo un passo avanti per rendere ancora più viva l’eredità di Casa Artusi.

Casa Artusi ha rinnovato il proprio Comitato Scientifico, che da oggi assume peraltro la denominazione di Comunità Scientifica. Un passaggio significativo per la Fondazione di Forlimpopoli, che intende rafforzare così il proprio ruolo culturale e progettuale a livello nazionale e internazionale, anche alla luce del riconoscimento Unesco della cucina italiana come patrimonio culturale immateriale dell'umanità. "La scelta di trasformare il Comitato in Comunità nasce dalla volontà di valorizzare un gruppo di lavoro strutturato ma aperto, caratterizzato da un'ampia pluralità di competenze – si legge nella nota emessa da Casa Artusi –: dalla storia all'antropologia, dalla linguistica alla filosofia, dalla semiotica alle scienze e tecnologie alimentari, fino all'economia e alla politica del cibo.

