Cantù | cane molecolare salva anziano disperso nel bosco

Domenica pomeriggio a Cantù, un uomo di 85 anni è scomparso dal giardino di casa e si è disperso nel bosco. Le ricerche sono state avviate immediatamente, coinvolgendo anche un cane molecolare addestrato. Dopo alcune ore, l’anziano è stato individuato e recuperato grazie all’intervento del team specializzato.