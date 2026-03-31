Cantù | cane molecolare salva anziano disperso nel bosco
Domenica pomeriggio a Cantù, un uomo di 85 anni è scomparso dal giardino di casa e si è disperso nel bosco. Le ricerche sono state avviate immediatamente, coinvolgendo anche un cane molecolare addestrato. Dopo alcune ore, l’anziano è stato individuato e recuperato grazie all’intervento del team specializzato.
Domenica pomeriggio, a Cantù, un anziano di 85 anni è scomparso dal giardino della propria abitazione, per poi essere rinvenuto grazie all’intervento specializzato. Il pensionato, affetto da decadimento cognitivo, è stato trovato scalzo e disorientato in un’area boschiva dietro al centro commerciale Mirabello. L’operazione di soccorso ha mobilitato i carabinieri di Cantù, il Radiomobile, la Protezione Civile e l’Associazione Nazionale Carabinieri con un cane molecolare. L’uomo è stato curato dal personale del 118 e successivamente trasferito all’ospedale Sant’Anna per accertamenti medici necessari alla sua salute. La rete di sicurezza attiva nel territorio comasco. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Articoli correlati
Leggi anche: Scompare da casa e lo ritrovano di notte nel bosco grazie al cane molecolare
Cantù, pensionato sparisce dal giardino di casa: ritrovato grazie al cane molecolareCantù (Como), 30 marzo 2026 – È sparito dal giardino di casa domenica pomeriggio, un pensionato di 85 anni di Cantù con problemi di salute causato da...
Castelfiorentino: cane cieco disperso da giorni recuperato nel bosco dai vigili del fuoco (foto)MONTESPERTOLI (FIRENZE) – I vigili del fuoco hanno recuperato stamattina, 18 febbraio 2026, nel comune di Montespertoli in via San Ripoli, un cane...