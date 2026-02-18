Castelfiorentino | cane cieco disperso da giorni recuperato nel bosco dai vigili del fuoco foto

Un cane cieco disperso da giorni a Castelfiorentino è stato ritrovato dai vigili del fuoco dopo aver passato ore nel bosco. La squadra ha raggiunto una zona difficile da attraversare, piena di rovi e vegetazione fitta, seguendo le indicazioni di un drone. Il cane era rimasto intrappolato tra gli alberi e i cespugli, e i soccorritori sono riusciti a recuperarlo grazie all’aiuto delle tecnologie e alla loro esperienza.

MONTESPERTOLI (FIRENZE) – I vigili del fuoco hanno recuperato stamattina, 18 febbraio 2026, nel comune di Montespertoli in via San Ripoli, un cane cieco disperso da due giorni. L’animale è stato e individuato da un operatore privato grazie ad un drone. I vigili del fuoco hanno raggiunto la zona poco accessibile per la presenza di macchia e rovi che ostacolano l’avanzamento, raggiungendo su indicazioni dall’operatore del drone la posizione del cane rimasto bloccato nella vegetazione e dai fitti rovi. Il cane è stato recuperato e consegnato alla proprietaria. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Castelfiorentino: cane cieco disperso da giorni recuperato nel bosco dai vigili del fuoco (foto) Leggi anche: Cane precipita in un burrone di 250 metri: recuperato dopo quattro giorni dai Vigili del Fuoco Leggi anche: Cane disperso nei boschi sopra il Lago Maggiore, salvato dai vigili del fuoco Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Cane cieco in fuga salvato dalla Lav in piazza DuomoLa disavventura questa volta è stata a lieto fine ma altri cani e gatti saranno ancora in fuga dopo lo spavento per i botti di capodanno. Mercoledì, poco prima della mezzanotte, la Lav ha ritrovato in ... lanazione.it Addio a Rocky: il cane pompiere che ha salvato molte vite #cani #canepompiere #firenzetv #pompieri facebook