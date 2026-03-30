Nella serata del 29 marzo a Cantù, un uomo di 85 anni è scomparso dalla propria abitazione. La sua assenza ha causato preoccupazione tra familiari e vicini, fino a quando la polizia ha localizzato l’anziano nel bosco intorno a mezzanotte. La ricerca è stata possibile grazie all’intervento di un cane molecolare, che ha permesso di trovare l’uomo in buona salute.

Prima la paura per la sua scomparsa e poi la gioia del ritrovamento. Serata di apprensione quella di ieri, 29 marzo, a Cantù alle porte della Brianza dove il non ritorno a casa di un uomo di 85 anni aveva allarmato familiari e vicini. L’uomo, come raccontato su QuiComo, era uscito in giardino nel tardo pomeriggio ma poi si era allontanato e non aveva più fatto ritorno a casa. Un allontanamento che ha impaurito la moglie dell'85enne che ha subito lanciato l’allarme. Dopo l’arrivo sul posto di protezione civile, carabinieri e unità cinofila dell’associazione nazionale carabinieri, sono subito partite le ricerche. Le ricerche dell’85enne sono andate avanti per ore, con le squadre che hanno battuto palmo a palmo il territorio circostante. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

© Monzatoday.it - Scompare da casa e lo ritrovano di notte nel bosco grazie al cane molecolare

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