Cantù pensionato sparisce dal giardino di casa | ritrovato grazie al cane molecolare

Un pensionato di 85 anni di Cantù è scomparso domenica pomeriggio dal giardino di casa. L’uomo, affetto da problemi di salute legati a un decadimento cognitivo, è stato ritrovato grazie all’intervento di un cane molecolare. La scomparsa ha coinvolto le forze dell’ordine e i soccorritori locali, che hanno condotto le ricerche nelle zone circostanti senza successo inizialmente.

Cantù (Como), 30 marzo 2026 – È sparito dal giardino di casa domenica pomeriggio, un pensionato di 85 anni di Cantù con problemi di salute causato da un decadimento cognitivo. La moglie ha avvisato i carabinieri, subito spaventata dall'assenza del marito. Dopo alcune ore di ricerche, che sono proseguite durante la notte, l'uomo è stato individuato durante le ricerche condotte anche con il cane molecolare dell'Associazione Nazionale Carabinieri. Scalzo, infreddolito e disorientato, ma cosciente. Il personale del 118, intervenuto sul posto, ha prestato le prime cure, poi l'uomo è stato trasportato all' ospedale Sant'Anna per accertamenti. Cremona, è di Vailate il 79enne cercatore di funghi scomparso da 2 giorni in Trentino Le ricerche durate ore. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Cantù, pensionato sparisce dal giardino di casa: ritrovato grazie al cane molecolare Articoli correlati Leggi anche: Scompare da casa e lo ritrovano di notte nel bosco grazie al cane molecolare Scomparso da casa, ritrovato nella notte nei boschi dietro il Mirabello: decisivo Joker, il cane molecolareGrande apprensione a Cantù: l’uomo, scalzo e disorientato, è stato individuato grazie all’unità cinofila dopo ore di ricerche Grande apprensione...