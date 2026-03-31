Cambiare la legge elettorale prima delle elezioni è una schifezza senza se e senza ma

Una nuova legge elettorale è stata presentata alla Camera dei Deputati dalla maggioranza di destra, che intende approvarla in tempi rapidi, anche senza il supporto delle opposizioni. La proposta punta a modificare le regole di voto prima delle prossime elezioni, suscitando reazioni contrastanti tra chi sostiene la rapidità e chi critica la modifica in corso d’opera.

La destra ha incardinato una nuova legge elettorale alla Camera dei Deputati per approvarla in tempi brevi, con o senza i voti delle opposizioni. Una forzatura inaccettabile in una democrazia. Soprattutto se è una legge che favorisce clamorosamente l'attuale maggioranza di governo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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