Meloni | Un?occasione persa Ma avanti con la legge elettorale e niente elezioni anticipate

Da ilmessaggero.it 24 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

«Resta il rammarico per un’occasione persa di modernizzare l’Italia» dice Giorgia Meloni nel messaggio affidato ai social dopo aver incassato la sconfitta sul referendum sulla giustizia. Ma quel che tace è l’amarezza per una campagna elettorale contrassegnata da scivoloni e errori, che quasi si fa fatica a metterli in fila, tanto da costringerla a scendere in campo, a metterci la faccia per evitare la sconfitta. Che comunque arriva, piena e amarissima, rendendo vani i tentativi portati avanti ai tempi supplementari, quando nel centrodestra si profila, più o meno chiaro, il rischio del ribaltone, col fronte del no che avanza inesorabile. Per la presidente del Consiglio è la prima battuta d’arresto, il primo inciampo dopo tre anni e mezzo di governo. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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© Ilmessaggero.it - Meloni: «Un?occasione persa». Ma avanti con la legge elettorale (e niente elezioni anticipate»

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