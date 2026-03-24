«Resta il rammarico per un’occasione persa di modernizzare l’Italia» dice Giorgia Meloni nel messaggio affidato ai social dopo aver incassato la sconfitta sul referendum sulla giustizia. Ma quel che tace è l’amarezza per una campagna elettorale contrassegnata da scivoloni e errori, che quasi si fa fatica a metterli in fila, tanto da costringerla a scendere in campo, a metterci la faccia per evitare la sconfitta. Che comunque arriva, piena e amarissima, rendendo vani i tentativi portati avanti ai tempi supplementari, quando nel centrodestra si profila, più o meno chiaro, il rischio del ribaltone, col fronte del no che avanza inesorabile. Per la presidente del Consiglio è la prima battuta d’arresto, il primo inciampo dopo tre anni e mezzo di governo. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Meloni: «Un?occasione persa». Ma avanti con la legge elettorale (e niente elezioni anticipate»

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