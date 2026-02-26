Legge elettorale il centrodestra deposita il testo | proporzionale e premio al 40 Per la sinistra è una schifezza ma non lo ha letto

Il centrodestra presenta ufficialmente il suo progetto di legge elettorale, con un sistema proporzionale e un premio di maggioranza al 40%. La proposta viene sottoposta al dibattito pubblico, mentre le altre forze politiche esprimono critiche senza aver ancora analizzato nel dettaglio il testo. La discussione sulla riforma si apre in un clima di tensione politica.

Legge elettorale, il centrodestra è pronto e avanza la sua proposta, disponibile al confronto con tutte le forze politiche. Ed è subito rissa. A sinistra è una Babele di lingue accomunate dal no all’ipotesi targata FdI-Forza Italia-Lega che, neanche a dirlo, è “una schifezza” (parola di Roberto Magi), “una proposta inaccettabile” (parola di Elly Schlein). I capogruppo di maggioranza di Camera e Senato hanno depositato il testo della nuova legge elettorale, che dovrebbe iniziare l’iter alla Camera. Tre articoli. Struttura e finalità chiare: sistema proporzionale e un premio di maggioranza al 40% per garantire maggiore stabilità e rappresentatività. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

