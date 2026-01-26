A Milano, nel quartiere Rogoredo, si è verificata una sparatoria in cui un giovane di 20 anni è stato ucciso da un agente di polizia. L’uomo, secondo quanto riferito, aveva con sé una pistola a salve e si sarebbe avvicinato armato a un gruppo di agenti in borghese. L’episodio si è verificato nel tardo pomeriggio in via Impastato, in una zona nota per attività di spaccio.

Alla vista della pistola, i poliziotti fanno fuoco. I colpi sono fatali per quello sconosciuto che si era avvicinato armato. Dalle prime informazioni sarebbe un nordafricano di circa vent’anni. Che è morto poco dopo gli spari. Nessun agente, invece, sarebbe stato ferito. L’episodio è avvenuto attorno alle 18 in via Impastato, quartiere Rogoredo di Milano, nota zona di spaccio. Sembra che la vittima si fosse avvicinata a una pattuglia di agenti in borghese del commissariato Mecenate impegnata nella zona. Lo sconosciuto, armato, è stato notato anche dal personale di una Volante presente in zona. A quel punto, gli spari. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Sparatoria a Milano, 20enne ucciso da un poliziotto. «Aveva una pistola a salve» | Salvini: «Io con l'agente senza se e senza ma»

Una recente tragedia a Milano ha portato alla morte di un giovane di 20 anni durante un intervento della polizia in via Impastato.

Nella zona di Rogoredo, a Milano, si è verificato un episodio di sparatoria che ha portato alla morte di un giovane di 20 anni.

