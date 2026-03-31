Broni c’è l’amianto nell’ascensore del liceo Golgi | scuola chiusa fino a dopo pasqua

Il liceo Golgi di Broni è stato chiuso fino a dopo Pasqua dopo che durante i lavori di ampliamento della cabina dell’ascensore sono state trovate fibre di amianto. La scuola resterà chiusa per consentire le verifiche e le operazioni di bonifica. La decisione è stata presa dalle autorità scolastiche e sanitarie locali, che hanno informato gli studenti e i genitori.

Broni (Pavia), 30 marzo 2026 – Chiuso fino a dopo Pasqua il liceo Golgi di Broni dove, durante i lavori per l’ampliamento della cabina dell’ascensore, sono state scoperte fibre d’amianto. Sono tornati alla didattica a distanza i ragazzi, che però sono stati potenzialmente esposti alla presenza di crisotilo e amosite, due varianti del minerale rilevate dai campionamenti di Ats nelle macerie delle strutture murarie del vano ascensore. "Nel corso dei lavori di ampliamento dell’ascensore, eseguiti in orario scolastico – ha chiarito il sindaco Antonio Riviezzi – è stato interessato un muro contenente amianto. Le analisi effettuate non hanno... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Broni, c’è l’amianto nell’ascensore del liceo Golgi: scuola chiusa fino a dopo pasqua Articoli correlati Leggi anche: Broni, nessuna fibra di amianto nell’aria Roma, donna trovata morta in un liceo: era in pigiama, chiusa la scuolaUna ragazza è stata trovata morta questa mattina nel perimetro laterale di un liceo a Roma. Donna trovata morta in un liceo a Roma, ipotesi suicidio: scuola chiusa, indagano i carabinieriUna donna è stata trovata morta ai piedi di una scala antincendio nel liceo Vivona all'Eur.