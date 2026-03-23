Donna trovata morta in un liceo a Roma ipotesi suicidio | scuola chiusa indagano i carabinieri

Una donna è stata trovata morta ai piedi di una scala antincendio nel liceo Vivona all'Eur. Sul posto i carabinieri, l'ipotesi più probabile è che si tratti di un suicidio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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