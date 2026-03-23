Roma donna trovata morta in un liceo | era in pigiama chiusa la scuola
Una ragazza è stata trovata morta questa mattina nel perimetro laterale di un liceo a Roma. Il ritrovamento è avvenuto intorno alle 8.15, dopo la segnalazione di alcuni operai impegnati in lavori di ristrutturazione. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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