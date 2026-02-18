Broni nessuna fibra di amianto nell’aria

A Broni, Arpa Lombardia ha confermato che nell’aria non ci sono fibre di amianto, dopo aver analizzato i dati raccolti a novembre. La ricerca si è concentrata in via Eseguiti e nell’area dello stabilimento Italcementi, dove sono state installate le centraline per il monitoraggio. La verifica si è resa necessaria dopo alcune preoccupazioni sollevate dai residenti riguardo alla presenza di sostanze sospette nell’atmosfera.

Nessuna fibra di amianto in dispersione. È quanto emerge dal monitoraggio di Arpa Lombardia, eseguito a novembre con centraline per il rilevamento in via Eseguiti e nell'area Italcementi e trasmesso al Comune. La concentrazione è inferiore al limite di rilevabilità (fissato in 0,2 fibre per litro). Anche l'altro dato riportato nel rapporto, relativo alle fibre aerodisperse, va letto nello stesso modo. Sul campione analizzato, le eventuali tracce di amianto sono risultate inferiori alla quantità minima necessaria per un conteggio significativo. "Ma non si può abbassare la guardia - commenta il sindaco Antonio Riviezzi -.