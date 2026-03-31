Bosnia-Italia oggi playoff Mondiali calcio 2026 | orario tv streaming probabili formazioni
Oggi si disputa la partita tra Bosnia e Italia, valida per i playoff di qualificazione ai Mondiali di calcio 2026. L'incontro si svolge in trasferta per l’Italia, che ha già superato la semifinale contro l’Irlanda del Nord nel Percorso A della zona europea. L’esito del match determinerà l’ultima squadra ammessa alla fase finale del torneo. L’orario, la copertura televisiva e lo streaming sono stati comunicati dagli organizzatori.
L’incontro andrà in scena oggi, martedì 31 marzo, alle ore 20.45: gli azzurri dovranno andare a giocarsi il tutto per tutto fuori casa. Sarà la Bosnia Erzegovina ad ospitare la finale che metterà in palio il biglietto per i Mondiali di calcio: appuntamento allo Stadio Bilino Polje di Zenica. Bosnia Erzegovina (4-4-2): Vasilj; Dedic, Katic, Muharemovic, Kolasinac; Memic, Sunjic, Tahirovic, Alajbegovic; Demirovic, Dzeko. CT: Barbarez. Italia (3-5-2): Donnarumma; Mancini, Bastoni, Calafiori; Politano, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Kean, Retegui. CT: Gattuso. Curling: l’Italia esce con le ossa rotte dal match contro la Scozia. Terza sconfitta ai Mondiali Troppa Scozia per questa Italia. 🔗 Leggi su Oasport.it
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