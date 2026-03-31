Bosnia-Italia oggi playoff Mondiali calcio 2026 | orario tv streaming probabili formazioni

Oggi si disputa la partita tra Bosnia e Italia, valida per i playoff di qualificazione ai Mondiali di calcio 2026. L'incontro si svolge in trasferta per l’Italia, che ha già superato la semifinale contro l’Irlanda del Nord nel Percorso A della zona europea. L’esito del match determinerà l’ultima squadra ammessa alla fase finale del torneo. L’orario, la copertura televisiva e lo streaming sono stati comunicati dagli organizzatori.