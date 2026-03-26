Dove vedere in tv Galles-Bosnia playoff Qualificazioni Mondiali calcio 2026 | orario canale streaming

Nelle semifinali dei playoff delle qualificazioni ai Mondiali 2026, il Percorso A della zona europea vede di fronte il Galles e la Bosnia Erzegovina. La partita si giocherà in diretta televisiva e in streaming, con la squadra vincente che accederà alla finale. In questa fase, l’Italia affronta l’Irlanda del Nord in un’altra sfida decisiva, mentre il confronto tra Galles e Bosnia rappresenta un passaggio importante per entrambe le nazionali.

Nelle semifinali dei play-off delle qualificazioni ai Mondiali 2026 di calcio, il Percorso A della zona europea, quello dell’ Italia, propone la sfida tra Galles e Bosnia Erzegovina: la vincente in finale affronterà chi la spunterà nel match tra azzurri ed Irlanda del Nord. L’incontro andrà in scena oggi, giovedì 26 marzo alle ore 20.45: il sorteggio ha deciso che la vincente tra gallesi e bosniaci giocherà poi in casa la finale, ospitando Italia o Irlanda del Nord, nel match decisivo per l’assegnazione del pass per i Mondiali. Il match tra il Galles e la Bosnia Erzegovina, valido per i play-off delle qualificazioni ai Mondiali di calcio 2026, sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Max ed in diretta streaming su Rai Play, infine OA Sport vi proporrà la diretta live testuale della partita. 🔗 Leggi su Oasport.it

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