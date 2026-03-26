Italia-Irlanda del Nord oggi in tv Qualificazioni Mondiali calcio 2026 | orario playoff probabili formazioni streaming

Questa sera alle 20 si gioca la partita tra l’Italia e l’Irlanda del Nord, valida per le qualificazioni ai Mondiali di calcio 2026. La sfida si tiene in uno stadio italiano, con la trasmissione in diretta streaming e in tv. Le formazioni probabili sono state annunciate e i tifosi attendono di vedere quale squadra riuscirà a conquistare i punti necessari per proseguire nel torneo.

La resa dei conti è ormai arrivata per la Nazionale italiana di calcio, che scende in campo stasera (ore 20.45) alla New Balance Arena di Bergamo contro l’ Irlanda del Nord nella semifinale dei playoff di qualificazione per i Mondiali 2026. Non c’è più alcun margine d’errore per gli Azzurri, dopo aver chiuso in seconda piazza il gruppo I alle spalle della Norvegia di Haaland perdendo la prima possibilità di staccare il pass iridato. Gli uomini del CT Gennaro Gattuso devono passare dagli spareggi come nelle ultime due edizioni della Coppa del Mondo, ma sia nel 2017 che nel 2022 l’epilogo fu amaro come ben sappiamo. L’Italia parte largamente... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Italia-Irlanda del Nord oggi in tv, Qualificazioni Mondiali calcio 2026: orario playoff, probabili formazioni, streaming Articoli correlati Dove vedere in tv Italia-Irlanda del Nord, playoff Qualificazioni Mondiali calcio 2026: orario, canale, streamingArriva il momento delle semifinali dei play-off nelle qualificazioni ai Mondiali 2026 di calcio: nel Percorso A della zona europea l’Italia, inserita... Italia-Irlanda del Nord, playoff Mondiali 2026: probabili formazioni, orario e dove vederlaBergamo, 26 marzo 2026 – L’Italia si gioca una fetta pesantissima del proprio futuro. Qualificazioni Mondiali 2026, Italia ai playoff: il commento di Teotino sulle possibili avversarie Aggiornamenti e notizie su Italia Irlanda del Nord oggi in tv... Temi più discussi: Mondiali, bivio Italia. Gattuso: 'Giochiamo con il dente avvelenato'; Italia - Irlanda del Nord: come funzionano i ripescaggi per il Mondiale di Calcio 2026 e dove vedere la partita; Italia-Irlanda del Nord: allarme in difesa per Gattuso. La probabile formazione; Pronostico Italia-Irlanda del Nord quote semifinale playoff Mondiali. Italia-Irlanda del Nord: formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming i playoff MondialiGli Azzurri tornano in campo a Bergamo per contendere alla selezione di O'Neill la semifinale degli spareggi delle qualificazioni alla Coppa del Mondo 2026 ... tuttosport.com Italia-Irlanda del Nord, ora Gattuso non può sbagliare: pronosticoPronostico Italia-Irlanda del Nord quote statistiche semifinale playoff Mondiali 2026 in programma a Bergamo giovedì 26 marzo alle 20.45 ... gazzetta.it E' la vigilia di Italia- Irlanda del Nord. Riuscirete a dormire stanotte o siete attanagliati dalla tensione - facebook.com facebook #Italia-Irlanda del Nord, tutto sui playoff Mondiali: orario, regole, dove vederla e probabili formazioni x.com