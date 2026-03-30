Martedì 31 marzo si svolgerà la finale dei playoff di qualificazione ai Mondiali di calcio 2026, con la partita tra Bosnia ed Italia. L’incontro si terrà in un orario stabilito e verrà trasmesso in diretta televisiva e in streaming. La sfida deciderà quale delle due nazionali ottiene il pass per la fase finale del torneo.

Martedì 31 marzo il destino dell’Italia si deciderà nella finale dei playoff di qualificazione ai Mondiali 2026 di calcio. La Nazionale, vittoriosa questa sera contro l’Irlanda del Nord a Bergamo, affronterà la Bosnia nella seconda e ultima sfida dentro e fuori di questi spareggi per essere nella fase finale della rassegna iridata. Gli azzurri dovranno sfidare i bosniaci in trasferta e questo fattore sarà da considerare nelle variabili in gioco. Il supporto del pubblico e l’atmosfera, inevitabilmente, andranno incidere sull’andamento del confronto. La compagine tricolore dovrà essere in grado di assorbire le grandi tensioni e trasformarle in motivazioni ulteriori per staccare il biglietto per la competizione mondiale. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Dove vedere in tv Bosnia-Italia, Qualificazioni Mondiali calcio 2026: orario finale playoff, programma, streaming

Articoli correlati

Dove vedere in tv Galles-Bosnia, playoff Qualificazioni Mondiali calcio 2026: orario, canale, streamingNelle semifinali dei play-off delle qualificazioni ai Mondiali 2026 di calcio, il Percorso A della zona europea, quello dell’Italia, propone la sfida...

Dove vedere in tv Italia-Irlanda del Nord, playoff Qualificazioni Mondiali calcio 2026: orario, canale, streamingArriva il momento delle semifinali dei play-off nelle qualificazioni ai Mondiali 2026 di calcio: nel Percorso A della zona europea l’Italia, inserita...

Qualificazioni Mondiali 2026, Italia ai playoff: il commento di Teotino sulle possibili avversarie

Una raccolta di contenuti su Dove vedere in tv Bosnia Italia...

Temi più discussi: Bosnia-Italia in tv sulla Rai o su Sky? Il canale della finale dei Playoff Mondiali e dove vedere la partita in diretta streaming; Italia - Bosnia Qualificazioni Mondiali 2026: orario e dove vedere la partita di playoff · Calcio oggi; Bosnia-Italia, finale playoff Mondiali 2026: quando e dove si gioca; Dove vedere Bosnia-Italia in tv e streaming: canale, orario e formazioni della finale dei playoff Mondiali.

Dove vedere Bosnia-Italia in tv e streaming: canale, orario e formazioni della finale dei playoff MondialiLa finale dei playoff mondiali tra Bosnia e Italia sarà trasmessa in diretta tv, gratis e in chiaro, dalla Rai: il canale di riferimento sarà Rai Uno, numero 1 del Digitale Terrestre. calciomercato.com

Dove vedere Bosnia Italia in TV e in streamingL‘Italia è in finale playoff contro la Bosnia: una delle due squadre strapperà un ... msn.com

#Azzurri al lavoro verso Bosnia-Italia tinyurl.com/4ebbcd5b #Nazionale #VivoAzzurro - facebook.com facebook

#Azzurri al lavoro verso Bosnia-Italia tinyurl.com/4ebbcd5b #Nazionale #VivoAzzurro x.com