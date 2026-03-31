Bosnia-Italia finale dei playoff Mondiali dove vederla oggi in TV e streaming | orario e formazioni
Oggi si gioca la finale dei playoff tra Bosnia e Italia, decisiva per la qualificazione ai Mondiali 2026. La partita si svolgerà in Serbia e sarà trasmessa in diretta televisiva e streaming. Il commissario tecnico ha annunciato le formazioni ufficiali prima del calcio d'inizio, che è previsto nel primo pomeriggio.
L’Italia affronta la Bosnia nella finale dei playoff per i andare ai Mondiali 2026: le scelte di formazione del CT Gattuso e dove seguire la partita in TV. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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