Italia-Bosnia | dove vederla in chiaro probabili formazioni e orario della finale playoff Mondiali

Martedì sera sarà disputata la finale playoff dei Mondiali tra Italia e Bosnia, con la partita che si svolgerà a Zenica. L'incontro rappresenta uno degli appuntamenti più significativi per la nazionale italiana negli ultimi anni. Le probabili formazioni sono state annunciate e l'orario di inizio è stato fissato in serata. La sfida è molto attesa dagli appassionati di calcio.

L'Italia è pronta per l'appuntamento più importante della sua storia recente. Martedì sera gli azzurri scenderanno in campo a Zenica contro la Bosnia per la finale playoff che mette in palio un posto ai Mondiali 2026. Dopo due edizioni della Coppa del Mondo sfumate, per gli azzurri la parola d'ordine è vittoria. Non ci sarà un domani né possibilità di rimediare, l'Italia dovrà necessariamente vincere per garantirsi l'accesso al Mondiale e la speranza è che il fantasma delle ultime delusioni non diventi un peso estremo per i calciatori in campo. Gli azzurri hanno superato il primo scoglio battendo 2-0 l'Irlanda... 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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