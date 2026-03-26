Italia-Irlanda del Nord per i playoff Mondiali dove vederla oggi in TV e streaming | orario e formazioni

Da fanpage.it 26 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi si gioca la semifinale dei playoff mondiali tra Italia e Irlanda del Nord. La partita si tiene in Italia e sarà trasmessa in diretta televisiva e streaming. La formazione dell’Italia è stata annunciata da Gattuso, che ha scelto gli undici titolari per questa sfida decisiva. Gli appassionati potranno seguire l'incontro tramite i canali ufficiali dedicati alla trasmissione sportiva.

L'Italia affronta l'Irlanda del Nord nella semifinale dei playoff per continuare il sogno dei Mondiali: le scelte di formazione di Gattuso e dove seguire la partita in TV. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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