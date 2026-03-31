Blitz contro i Casalesi 23 arresti Gratteri | Hanno infettato l’Italia

Nella giornata di oggi sono stati eseguiti numerosi arresti nell’ambito di un’operazione contro il clan dei Casalesi, coinvolgendo 23 persone. L’indagine ha portato alla luce un traffico di droga, un sistema di riciclaggio di denaro tra Spagna e Dubai e un ampio circuito di estorsioni. Le autorità hanno sequestrato beni e documenti legati alle attività illecite.

Riciclaggio di capitali illeciti tra Spagna e Dubai, traffico di droga e una estese rete di estorsioni. Sono 23 persone arrestate - 19 in carcere e quattro ai domiciliari - nell’operazione contro la camorra della Dda di Napoli e dei Carabinieri del Ros e del Comando provinciale di Caserta. Nel mirino il clan dei Casalesi, in particolare la fazione guidata da Michele Zagaria, detenuto da 15 anni. In carcere sono finiti i fratelli del boss, Carmine e Antonio, il nipote Filippo Capaldo, figlio della sorella Beatrice, catturato in Spagna, dove si era trasferito dopo essere stato scarcerato nel 2019. Non ha dubbi il procuratore capo di Napoli, Nicola Gratteri (nella foto): "La famiglia Zagaria resta una camorra di serie A. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Blitz contro i Casalesi, 23 arresti. Gratteri: "Hanno infettato l’Italia" Articoli correlati Blitz contro i Casalesi, 23 arresti: manette anche i fratelli del boss ZagariaTempo di lettura: < 1 minutoE’ di ventitré persone arrestate – 19 in carcere e 4 ai domiciliari – il bilancio dell’operazione della Direzione... Leggi anche: Maxi Blitz Antimafia: 23 arresti contro il Clan dei Casalesi, nuove rivelazioni choc. Gratteri: “Gli Zagaria camorra di serie A, hanno infettato l’Italia”Tempo di lettura: 2 minuti “La famiglia Zagaria resta una camorra di serie A, con tutti i reati tipici e classici di un’organizzazione mafiosa.