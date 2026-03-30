Blitz contro i Casalesi 23 arresti | manette anche i fratelli del boss Zagaria

Da anteprima24.it 30 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un’operazione di polizia ha portato all’arresto di 23 persone, di cui 19 in carcere e 4 agli arresti domiciliari, nell’ambito di un’azione contro il clan dei Casalesi. Tra le persone fermate ci sono anche i fratelli di un noto boss. L’intervento ha coinvolto diverse località ed è stato condotto dalla squadra mobile e dai carabinieri.

Tempo di lettura: < 1 minuto E’ di ventitré persone arrestate – 19 in carcere e 4 ai domiciliari – il bilancio dell’operazione della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli e dei Carabinieri del Ros e del Comando Provinciale di Caserta contro il clan dei Casalesi, in particolare contro la fazione guidata dal capoclan Michele Zagaria, detenuto da 15 anni. In carcere sono finiti i fratelli del boss, Carmine e Antonio, il nipote Filippo Capaldo, figlio della sorella Beatrice, catturato in Spagna, dove si era trasferito dopo essere stato scarcerato nel 2019. Anche Carmine e Antonio erano stati in carcere e poi rimessi in libertà già qualche... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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