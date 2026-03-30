Un’operazione di polizia ha portato all’arresto di 23 persone, di cui 19 in carcere e 4 agli arresti domiciliari, nell’ambito di un’azione contro il clan dei Casalesi. Tra le persone fermate ci sono anche i fratelli di un noto boss. L’intervento ha coinvolto diverse località ed è stato condotto dalla squadra mobile e dai carabinieri.

Tempo di lettura: < 1 minuto E’ di ventitré persone arrestate – 19 in carcere e 4 ai domiciliari – il bilancio dell’operazione della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli e dei Carabinieri del Ros e del Comando Provinciale di Caserta contro il clan dei Casalesi, in particolare contro la fazione guidata dal capoclan Michele Zagaria, detenuto da 15 anni. In carcere sono finiti i fratelli del boss, Carmine e Antonio, il nipote Filippo Capaldo, figlio della sorella Beatrice, catturato in Spagna, dove si era trasferito dopo essere stato scarcerato nel 2019. Anche Carmine e Antonio erano stati in carcere e poi rimessi in libertà già qualche... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Blitz contro i Casalesi, 23 arresti: manette anche i fratelli del boss Zagaria

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Nel giorno del blitz contro il clan Casalesi, in particolare contro la fazione guidata dal capoclan Michele Zagaria (detenuto da 15 anni), rileggi dall'archivio storico de Il Mattino le principali notizie legate al boss. Clicca qui: https://l-nk.it/SptRP8 #archiviomattino - facebook.com facebook

Blitz contro i Casalesi, 23 arresti, anche i fratelli del boss Zagaria. Operazione dei carabinieri, coordinata dalla Dda, scattata all'alba #ANSA x.com