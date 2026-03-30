Maxi Blitz Antimafia | 23 arresti contro il Clan dei Casalesi nuove rivelazioni choc

Nelle ultime ore, agenti di polizia hanno eseguito un’operazione che ha portato all’arresto di 23 persone accusate di associazione mafiosa e altri reati legati al Clan dei Casalesi. L’azione ha coinvolto diverse località e ha portato alla confisca di beni e aziende riconducibili all’organizzazione criminale. Sono in corso ulteriori accertamenti per chiarire i legami tra le persone coinvolte.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Questa mattina, un’operazione dei carabinieri del Comando Provinciale di Caserta e del Raggruppamento Operativo Speciale di Napoli ha portato all’arresto di 23 persone. Gli arresti sono avvenuti in seguito alla raccolta di prove schiaccianti riguardo alle attività illecite di un sodalizio criminale legato al noto Clan dei Casalesi. L’operazione è stata condotta sulla base di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) del Tribunale di Napoli, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Maxi Blitz Antimafia: 23 arresti contro il Clan dei Casalesi, nuove rivelazioni choc. Articoli correlati Maxi blitz tra Caserta e Napoli: 23 arresti nel clan dei Casalesi, sequestri per 40 milioni di euroIl provvedimento, emesso dal GIP del Tribunale di Napoli su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, ha portato all’arresto di 19 persone in... Maxi operazione antimafia a Mondragone: blitz contro clan camorristico. 21 arrestiÈ in corso dalle prime ore di oggi una vasta operazione dei Carabinieri del Comando Provinciale di Caserta, coordinata dalla Direzione Distrettuale... Tutto quello che riguarda Maxi Blitz Antimafia Temi più discussi: Camorra, colpo al clan dei Casalesi: 23 misure cautelari; Operazione Suburra, maxi blitz antidroga: quindici arresti, anche degli insospettabili in manette; Camorra, blitz contro il clan Zagaria: 23 arresti e sequestri per 40 milioni; Maxi inchiesta contro la droga. Pure un 19enne tra gli arrestati. Clan dei Casalesi, maxi blitz antimafia: 23 arresti contro la cosca di Michele ZagariaNuovo duro colpo alla criminalità organizzata con una vasta operazione antimafia che ha portato all’arresto di 23 persone tra carcere e domiciliari, nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Direzio ... msn.com Maxi blitz antimafia, colpo al clan dei Casalesi con 23 arresti: cosa è emerso dalle indaginiQuesta mattina i carabinieri del Comando Provinciale di Caserta e del Raggruppamento Operativo Speciale di Napoli, hanno effettuato 23 arresti, dopo aver acquisito gravi elementi indiziari sull’operat ... msn.com Maxi blitz antimafia a Napoli: 11 arresti a Secondigliano, smantellata storica piazza di spaccio dei clan Maxi operazione antimafia a Napoli: 11 arresti a Secondigliano, smantellata storica piazza di spaccio da 280mila euro l’anno. #notizie #news #cronaca # - facebook.com facebook