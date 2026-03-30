Un esperto in materia giudiziaria ha dichiarato che la famiglia Zagaria rappresenta ancora una camorra di livello elevato, con un’attività criminale che comprende reati tipici e consolidati di un’organizzazione mafiosa. La presenza di questa famiglia nel panorama criminale italiano viene descritta come significativa, mantenendo intatti i tratti distintivi di un gruppo di stampo mafioso. La notizia si inserisce nel quadro delle operazioni e delle indagini condotte negli ultimi mesi.

Tempo di lettura: 2 minuti “La famiglia Zagaria resta una camorra di serie A, con tutti i reati tipici e classici di un’organizzazione mafiosa. Addirittura bisognava pagare la mazzetta anche per un passaggio di proprietà, per l’acquisto di un terreno o di un’attività commerciale. La famiglia voleva il pizzo per qualsiasi attività usuraria, per allargarsi al traffico di droga andando a fare affari con una delle famiglie più importanti della ndrangheta, i Bellocco. E poi ci sono anche proiezioni di riciclaggio all’estero, ad esempio a Dubai”. Lo ha detto il procuratore della Repubblica di Napoli Nicola Gratteri nel corso della conferenza stampa convocata negli uffici della Procura per illustrare l’indagine che ha portato all’arresto dei fratelli di Michele Zagaria, Carmine e Antonio, e del nipote Filippo Capaldo (LEGGI QUI). 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Gratteri: “Gli Zagaria camorra di serie A, hanno infettato l’Italia”

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