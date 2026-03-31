La Giunta regionale ha iniziato oggi l’esame della variazione di bilancio 2026-2028 presso la seconda Commissione. Il documento prevede un aumento di spesa di circa 5,3 milioni di euro e un taglio di circa 30,6 milioni di euro per mantenere l’equilibrio di bilancio. La discussione si concentra sui cambiamenti proposti e sulle modalità di copertura delle spese.

La Giunta Testolin ha avviato oggi l’esame della variazione di bilancio 2026-2028 alla seconda Commissione regionale. Il pacchetto, composto da 37 articoli, prevede un aumento delle spese correnti per 5,3 milioni e degli investimenti per 1,4 milioni nel triennio. Saranno Josette Borre e Andrea Manfrin a guidare la discussione come relatori rispettivamente per maggioranza e minoranza. L’audizione dell’assessore al bilancio Mauro Baccega è fissata per il 7 aprile prossimo. L’equilibrio tra entrate e tagli nella manovra. Il disegno di legge presentato il 20 marzo si fonda su una logica di compensazione rigorosa: 6,7 milioni provengono da maggiori entrate mentre 30,6 milioni derivano da riduzioni di spesa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bilancio 2026-28: +5,3 milioni di spesa, 30,6 tagli per bilanciare

Articoli correlati

Bilancio del Comune, l'analisi del Pd: "Tagliata la spesa sociale di due milioni, tagli anche alla cultura. Manovra regressiva"“Finisce 'Forlì che brilla', finisce il Pnrr e quello che resta è una Forlì che non ha cambiato faccia, e che merita un'agenda e non una lista della...

Sicilia: bilancio 2026-28 approvato, 600 milioniIl Consiglio dei Ministri ha dato il via libera definitivo alla legge di stabilità e al bilancio di previsione per il triennio 2026-2028 della...

Giuli e la spesa record per i dipinti: 30 milioni di euro per il Monsignor Maffeo Barberini di CaravaggioIl ministero della Cultura prosegue nella campagna acquisti dai privati, dopo l'Antonello da Messina da 14,9 milioni di dollari ora è il turno di...

La legge di bilancio 2026 spiegata facile