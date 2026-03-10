Giuli e la spesa record per i dipinti | 30 milioni di euro per il Monsignor Maffeo Barberini di Caravaggio
Il ministero della Cultura prosegue nella campagna acquisti dai privati, dopo l'Antonello da Messina da 14,9 milioni di dollari ora è il turno di Michelangelo Merisi: "Continueremo nei prossimi mesi" Il "Ritratto di Monsignor Maffeo Barberini" di Caravaggio fa ora parte del patrimonio culturale dello Stato italiano. Il ministero della Cultura ha acquistato una rarità tra i capolavori di Michelangelo Merisi per 30 milioni di euro. L'acquisizione arriva poche settimane dopo quella del pannello doppio di Antonello da Messina, rilevato per 14,9 milioni di dollari dalla storica casa d'aste newyorkese Sotheby's. L'acquisizione rappresenta infatti uno degli investimenti più rilevanti mai sostenuti dallo Stato italiano per l'acquisto di un'opera d'arte. 🔗 Leggi su Today.it
