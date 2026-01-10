Bilancio del Comune l' analisi del Pd | Tagliata la spesa sociale di due milioni tagli anche alla cultura Manovra regressiva
Il bilancio del Comune di Forlì per il 2026, analizzato dal Pd, evidenzia tagli significativi alla spesa sociale e alla cultura, considerati regressivi. Secondo Alessandro Gasperini, capogruppo Pd, si conclude un periodo di progetti ambiziosi senza un vero cambiamento per la città, lasciando una Forlì immutata e senza una visione strategica chiara. Un’analisi critica che invita a riflettere sulla direzione futura dell’ente locale.
“Finisce 'Forlì che brilla', finisce il Pnrr e quello che resta è una Forlì che non ha cambiato faccia, e che merita un'agenda e non una lista della spesa approvata all'ultimo”: è il giudizio negativo di Alessandro Gasperini, capogruppo Pd in consiglio comunale sul bilancio 2026 del Comune. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
