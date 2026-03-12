Sicilia | bilancio 2026-28 approvato 600 milioni

Il Consiglio dei Ministri ha approvato definitivamente la legge di stabilità e il bilancio di previsione per il triennio 2026-2028 della Regione Sicilia. La manovra prevede uno stanziamento di 600 milioni di euro e conferma che la gestione finanziaria della regione prosegue senza ricorrere all’esercizio provvisorio per la terza volta consecutiva.

Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera definitivo alla legge di stabilità e al bilancio di previsione per il triennio 2026-2028 della Regione Siciliana, confermando un percorso di gestione finanziaria che evita l’esercizio provvisorio per la terza volta consecutiva. Questa approvazione segna una rottura netta rispetto agli anni precedenti, validando le scelte di rigore e sviluppo economico intraprese dall’amministrazione regionale guidata da Renato Schifani. L’iter burocratico che ha portato a questo esito non è stato automatico; ha richiesto un lavoro intenso di coordinamento tra gli uffici regionali e i dipartimenti centrali, con l’obiettivo di superare limiti normativi europei come quello del regime de minimis. 🔗 Leggi su Ameve.eu

