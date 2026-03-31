Nel biathlon, la stagione 2026-2027 vedrà un cambiamento nel calendario della Coppa del Mondo, con l’aggiunta di una tappa. Nonostante l’incremento di una tappa rispetto agli anni precedenti, il numero di gare rimarrà invariato. La International Biathlon Union ha annunciato ufficialmente questa modifica, che introduce una tappa in più nel circuito.

La Coppa del Mondo di biathlon 2026-2027 porterà con sé un’importante novità. Dopo anni e anni di tentativi infruttuosi, l’IBU è finalmente riuscita a innalzare il numero delle tappe da 9 a 10. Per dare un’idea della dimensione del cambiamento, si pensi che i primi tentativi in tal senso vennero effettuati quasi due decenni orsono, venendo perennemente cassati dalle federazioni nazionali per questioni logistiche. “Chi la dura, la vince” si suole dire. Alfine, International Biathlon Union ha raggiunto il suo scopo, seppur tramite la più classica soluzione di compromesso. Dieci tappe, sì, ma in alcuni casi si parla di eventi mignon, compatti, ridotti a un paio di giorni. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Biathlon, calendario rivoluzionato nel 2026-27. La Coppa del Mondo avrà una tappa in più, ma non aumenteranno le gare

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