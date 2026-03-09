Calendario Coppa del Mondo biathlon Otepää 2026 | programma orari tv streaming

Nel fine settimana tra giovedì 12 e domenica 15 marzo si terrà l’ottava tappa della Coppa del Mondo di biathlon a Otepää, in Estonia. Durante l’evento si svolgeranno quattro gare: le sprint il 12 e 13 marzo, le pursuit il 14 marzo e le staffette miste il 15 marzo. Sono previsti orari, copertura televisiva e streaming per seguire le varie competizioni.

Nel fine settimana tra giovedì 12 e domenica 15 marzo si disputerà l'ottava tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di biathlon: ad Otepää, in Estonia, saranno in programma le sprint giovedì 12 e venerdì 13, le pursuit sabato 14 e le staffette miste domenica 15. Le sprint di giovedì 12 e venerdì 13 scatteranno alle 15.15 sia con la 10 km maschile di giovedì che con la 7.5 km femminile di venerdì, mentre le pursuit di sabato 14 si disputeranno alle 13.30 con la 12.5 km maschile ed alle 16.00 con la 10 km femminile, infine le staffette miste di domenica 15 inizieranno alle 12.35 per la single mixed ed alle 14.40 per la mixed relay.