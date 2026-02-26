Archiviati i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, il biathlon si appresta a vivere il finale della Coppa del Mondo. Bisognerà però attendere il 5 marzo per rivedere in azione il massimo circuito, almeno per quanto riguarda il settore femminile. L’attesa sarà ancora più lunga in campo maschile, poiché si ripartirà venerdì 6. Infatti, a differenza di altre discipline della neve, non si ricomincerà subito dopo la manifestazione a Cinque cerchi. La federazione internazionale ha deciso di lasciare spazio ai Mondiali giovanili, che si terranno in Germania. Dopodiché, la Coppa del Mondo riprenderà da Kontiolahti, in Finlandia con un’individuale e una mass start, alle quali saranno associate le ultime staffette. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Quando ricomincia il biathlon? Il calendario delle ultime tre tappe di Coppa del Mondo 2026

Leggi anche: Quando torna in gara Tommaso Giacomel? Il programma e gli orari delle ultime tappe di Coppa del Mondo

Scherma, i convocati dell’Italia per i raduni in vista delle tappe di Coppa del Mondo del 2026. Problemi fisici per CuratoliLa Coppa del Mondo di scherma tornerà ad inizio 2026 con il primo weekend di gare subito dopo la fine delle festività natalizie, con le tappe in...

Temi più discussi: Quando ricomincia il biathlon? Il calendario delle ultime tre tappe di Coppa del Mondo 2026; Biathlon, la staffetta maschile parla francese. L’Italia affonda; Biathlon - La Norvegia riparte con la Coppa del Mondo a Kontiolahti: presenti tutti i big, torna Skar; Milano Cortina, le gare di oggi: dal curling al pattinaggio di velocità, orari e dove vedere gli azzurri.

Quando ricomincia il biathlon? Il calendario delle ultime tre tappe di Coppa del Mondo 2026Archiviati i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, il biathlon si appresta a vivere il finale della Coppa del Mondo. Bisognerà però attendere ... oasport.it

Quando il biathlon oggi in tv, Olimpiadi 2026: orario mass start maschile, startlist, streamingOggi, venerdì 20 febbraio, andrà in scena sulle nevi di Anterselva la mass start maschile, gara facente parte del programma del biathlon alle Olimpiadi ... oasport.it

Federica Brignone è la prima sciatrice Italiana a vincere TUTTO : Olimpiadi, Mondiale e Coppa del mondo. Caparbietà e voglia di ricominciare. Congratulazioni. #tuttipazzixlerosseferrariforeverwroooooom #ferrari #fblifestyle #milanocortinaolympic2 - facebook.com facebook