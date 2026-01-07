Biathlon la prima tappa di Coppa del Mondo 2026 a Oberhof Wierer chiuderà la carriera senza vittorie in Turingia

La prima tappa di Coppa del Mondo di biathlon 2026 si svolge a Oberhof, in Turingia. Dopo la pausa natalizia, gli atleti tornano in gara in un contesto tradizionale, tra boschi e percorsi collinari. Quest’anno, Wierer concluderà la sua carriera senza aver ottenuto vittorie a Oberhof, un evento che segna un momento importante per il circuito e per gli appassionati di questo sport.

La Coppa del Mondo di biathlon riparte dopo la consueta pausa natalizia. Come d’abitudine, l’azione ricomincia da Oberhof, borgo incastonato nel cuore dei boschi della Turingia, vicino a quello che in tempi antichi era il confine tra la Sassonia e la Prussia. Il contesto è quanto di peggio ci possa essere per ricominciare, essendo particolarmente difficoltoso. Da queste parti il maltempo, soprattutto in forma di vento e nebbia, regna sovrano. Le condizioni sono spesso sgradevoli e il poligono è estremamente difficile da interpretare. La sfida non è rappresentata solo dal contesto ambientale, bensì anche dai 600 metri di piano che precedono le piazzole, alle quali si rischia di arrivare letteralmente con il fiatone. 🔗 Leggi su Oasport.it

